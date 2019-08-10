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نصر سالم: افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة أكبر رد على حادث معهد الأورام

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:27 م
نصر سالم: افتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة أكبر رد على حادث معهد الأورام
اللواء نصر سالم
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مصر في مقدمة دول العالم، فهى ليست أقل من الدول التي حققت تقدمًا.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمدة أكبر رد على حادث معهد الأورام، حيث أثبت أن مصر لن يهزمها الارهاب، وستتقدم وتنتج.

وأضاف أن مصر ستشهد مشروعات ضخمة جديدة، متابعا: "لدينا الكثير وإرادة المصريين ستساعدنا على مواصلة العمل".
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