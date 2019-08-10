بتفويض من رئيس الاتحاد الدولي .. فهيم مشرفآ لبطولة أفريقيا لكمال الأجسام بأنجولا

أكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة،أنه تلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الدولي رافائيل سانتونجا، وطالبة بالإشراف بشكل رسمي علي بطولة افريقيا لكمال الاجسام والفيزيك، التي ستقام في العاصمة الانجولية لواندا، بمشاركة متميزة للعديد من اللاعبين الأفارقة سواء من الدول العربية او الأفريقية ، البطولة سوف تقام في الفتره من 15حتي 18أغسطس الجاري.