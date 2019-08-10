قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال المشارك بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

وأضاف "محجوب"اننا مستمرين في عملنا داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال بشكل طبيعي ،ونهئ الأجواء المناسبة لابطالنا من أجل حصولنا أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب، والتي تعتبر من المراحل المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ،ولا نلتفت كل ما يقال حول حل الاتحاد لاننا ىببساطة ننتظر الصيغة النهائية لحكم محكمة التسوية الرياضيه.