اتحاد الكرة يعلن عن نظام مسابقة القسم الثانى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن شكل مستبقة القسم الثانى للموسم القادم 2019_2020.

تقام مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل على النحو التالي :

المجموعة الأولى: الألومنيوم, سوهاج, طهطا, ديروط, تليفونات بني سويف, بني سويف, الفيوم, الإعلاميين, البنك الأهلي, بترول أسيوط, شبان مسلمين قنا, كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية.





المجموعة الثانية: النصر , الترسانة, سيراميكا كليوباترا, السويس, القناة, الزرقا, جمهورية شبين, كوكاكولا, نجوم المستقبل, الداخلية, بتروجيت, السكة الحديد, الشرقية, نجمة سيناء , المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية.





المجموعة الثالثة: الرجاء, الحمام, الأولمبي, فاركو, أبو قير للأسمدة, ألعاب دمنهور, غزل المحلة, المنصورة, مالية كفر الزيات, بيلا, دكرنس, مركز شباب بدراوي, الحرية, مياه البحيرة, بلدية المحلة .. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية.





ويهبط من كل مجموعة أربعة فرق ويصعد بدلا منها أوائل مجموعات القسم الثالث في نهاية الموسم المقبل,