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سعر الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:32 م
سعر الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات
أسعار الذهب
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وكالات
 
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استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاث سنوات مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من سياسات نقدية تيسيرية لبنوك مركزية رئيسية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم.

 

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب للبيع الفوري بلغ في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1497.20 دولار للأوقية منخفضا 0.2% بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

 

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1508.50 دولار للأوقية.

 

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4% هى الأكبر منذ أبريل = 2016 وموسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17% مع صعوده 100 دولار في الأسبوع المنقضي.

 

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس الجمعة إن صناديق المعادن النفيسة تلقت رابع أكبر تدفقات على الإطلاق في الاسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

 

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 16.95 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 5%.

 

واستقر البلاتين حول 860 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1425.11 دولار للأوقية.

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