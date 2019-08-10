قبل إنطلاقة "بيراميدز".. كيف جاءت سنة أولي كونفيدرالية للأندية المصرية؟ (تقرير)

يستهل فريق بيراميدز مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم السبت، بمواجهة قوية ضد فريق النجم الكونغولي في تمام الثامنة مساءًا على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 للبطولة.





ويشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.





ويعتبر بيراميدز هو الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في بطولة الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004 بعد أندية (الإسماعيلي – حرس الحدود – إنبي – الزمالك – الأهلي – المصري – المقاولون – بتروجيت – سموحة – المقاصة – وادي دجلة – الإتحاد السكندري).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمته أندية مصر في أولي مشاركاتها ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية:-





- الإسماعيلي:

كان الإسماعيلي أول فريق مصري يشارك في بطولة الكونفيدرالية بمسماها الجديد عام 2004، وودع منافسات البطولة من دور الـ32 أمام الملعب التونسي، حيث فاز ذهابًا 2-1، وخسر إيابًا 2-0.

- المقاولون:

في مشاركته الأولي والوحيدة بالكونفيدرالية عام 2005، تقابل مع البنك الاثيوبي في دور الـ32، وتغلب عليه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم تجاوز المريخ السوداني في دور الـ16 "الأول"، وتخطي عقبة أفريكا سبورت الإيفواري في دور الـ16 "مكرر".

ووقع المقاولون في مجموعة ضمت معه (الإسماعيلي – دولفين النيجيري – ليبرفيل الجابوني)، واحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين و4 هزائم، وودع البطولة.

- حرس الحدود:

أول مشاركة لحرس الحدود بالكونفيدرالية كانت عام 2006، وتقابل مع الأخضر الليبي في الدور التمهيدي، وفاز عليه 4-1 في مجموع المباراتين، ثم تقابل في دور الـ16 مع إيه إس كالوم الغيني، وفاز عليه ذهابًا 6-0 وإيابًا1-0، وفشل في تجاوز دور الـ16 بعد الخسارة أمام هارتلاند النيجيري 3-2.

- الاتحاد السكندري:

شارك في بطولة الكونفيدرالية لأول مرة عام 2006 وواجه رايون سبورت الإيفواري في دور الـ32 وخسر ذهابًا 1-0، وفاز إيابًا 3-0، وصعد لمواجهة الترجي التونسي في دور الـ16، وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 1-0، ولجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لبطل تونس 4-2.

- إنبي:

شارك إنبي في بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولي عام 2007 وفشل في تجاوز دور الـ32، حيث واجه فريق أوليمبي الشيلف الجزائري، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما خسر الفريق البترولي 1-0 في الإياب.

- الأهلي:

أول مشاركة للأهلي في الكونفيدرالية كانت عام 2009، حيث انتقل للمشاركة في دور الـ16 الثاني بالبطولة بعدما ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا، وتقابل مع فريق سانتوس الأنجولي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة واحدة 3-0، وودع المارد الأحمر البطولة بعد الخسارة 6-5 بركلات الترجيح.

- بتروجيت:

كانت المشاركة الأولي لفريق بتروجيت بالكونفيدرالية عام 2010،تجاوز ميمبيني بطل زنجبار في الدور التمهيدي بالفوز عليه 4-2 في مجموع المباراتين، ثم تخطي الخرطوم السوداني بنتيجة 5-1 في دور الـ32، قبل أن يسقط أمام الصفاقسي التونسي في دور الـ16 حيث تعادل الفريقين 1-1 ذهابًا وخسر بطل مصر إيابًا بهدف دون مقابل.

- وادي دجلة:

ثامن الأندية المصرية التي شاركت في الكونفيدرالية كان فريق وادي دجلة وخاض مشاركته الأولي بالبطولة عام 2014، والتقي مع دوان لومي التوجولي في دور الـ32 وتعادل 1-1 ذهابًا وفاز الفريق الدجلاوي 2-0 إيابًا، ولكنه فشل في تجاوز دور الـ16 حيث التقي مع دجوليبا المالي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 ولجأ لركلات الترجيح التي خسرها بطل مصر 5-4.

- الزمالك:

سجل فريق الزمالك مشاركته الأولي بالكونفيدرالية عام 2015، ونجح الزمالك في الوصول للدور نصف النهائي بالبطولة القارية، لكنه تلقي خسارة فادحة أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-1 في لقاء الذهاب، وفاز بنتيجة 3-0 في الإياب لكنها لم تكن كافية لتأهله لنهائي البطولة.

- سموحة:

جاءت المشاركة الأولي لفريق سموحة بالكونفيدرالية عام 2017، وتجاوز أولينز ستارز الكيني في دور الـ32 بالفوز عليه 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تخطي بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في دور الـ16 "الأول".

وتأهل للمشاركة في دور المجموعات، لكنه تذيل ترتيب مجموعته التي ضمت معه (هلال الأبيض – ريكرياتيفو – زيسكو يونايتد) بـ 6 نقاط وودع البطولة.

- المقاصة:

أول ظهور للمقاصة في بطولة الكونفيدرالية كان عام 2016، وتجاوز فريق الدفاع الاثيوبي في الدور التمهيدي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 3-1، 3-0 على الترتيب، ثم تخطي دون بوسكو الكونغولي في دور الـ32، بالفوز عليه 3-2 في مجموع المباراتين.

وتقابل مع شباب قسنطينة الجزائري في دور الـ16 "الأول" وتغلب عليه 3-2 في مجموع المباراتين، وفشل في تخطي فريق أهلي طرابلس الليبي في دور الـ16 "مكرر"، حيث تعادل الفريقين سلبيًا في تونس، بينما انتهي لقاء الإياب بالقاهرة بالتعادل 1-1.

- المصري:

شارك المصري في بطولة الكونفيدرالية لأول مرة عام 2017، والتقي مع ايفاني ابواه النيجيري في الدور التمهيدي، وتبادل الفريقين الفوز 1-0، وحسم الفريق البورسعيدي تأهله بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، ثم تجاوز دجوليبا المالي في دور الـ32 بعد تجميد النشاط في مالي.

وتقابل المصري مع كمبالا سيتي الأوغندي في دور الـ32 "مكرر"، حيث تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0، وخسر الفريق البورسعيدي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح وودع البطولة.