تعليمات من السلطات السعودية للحجاج لضمان سلامتهم خلال المشاعر المقدسة

حذّرت وزارة الصحة السعودية، ضيوف الرحمن من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة أو تلك التي استخدمها غيرهم، وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم من أخطرها فيروسات التهاب الكبد من نوع "ب" و"ج".

ودعت "الصحة السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، حجاج بيت الله الحرام، إلى استعمال أدواتهم الشخصية مثل الموس أو الشفرة لمرة واحدة، ثم رميها في مكان مخصص، أو اختيار الحلاق المصرح له فقط وتذكيره بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير.

كما شددت على استخدام الأمواس ذات المقبض فقط التي تستعمل لمرة واحدة، إضافة إلى تجنب المشاركة في استخدام أي أنواع أخرى، بما في ذلك مقابض الأمواس التي يجري لها تغيير شفرة الحلاقة بعد كل زبون وتجنب مشاركة الآخرين نهائيًا في الأدوات الأخرى كأدوات إزالة بقايا الشعر أو قطع الاسفنج أو ما يُشابهها.

ونبّهت "الصحة" إلى أن استخدام أدوات الحلاقة الخاصة بالحاج أو المعتمر هي الطريقة الأمثل للحماية من الأمراض المعدية.

بينما جددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، الدعوة لحجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة في جميع مراحل الحج ومواقع تواجدهم بالمشاعر المقدسة.

من بين تلك التعليمات، تجنب الزحام، وعدم حمل الأمتعة، والالتزام بالمواعيد المحددة لصعود الحافلات، واتباع اللوحات الإرشادية وتوجيهات رجال الأمن خاصة عند استخدام القطار ورمي الجمرات.