خاص.. سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام بالموسم الجديد

اقترب سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري، خلفا للمستقيل عصام عبدالفتاح، خلال الموسم الجديد.

وقال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، إن الجبلاية استقرت بشكل شبه نهائي على تعيين سمير محمود عثمان، رئيسا للجنة الحكام بالجبلاية.

وأضاف المصدر، "سيصدر مسؤولو الجبلاية، قرارا رسميا بتعين عثمان، خلال الساعات المقبلة، على أن يتم تحديد باقي أعضاء اللجنة بوقت لاحق.





وكان عصام عبدالفتاح أعلن عن استقالته ضمن استقالات الجبلاية الجماعية، عقب خروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بمصر مؤخرا.