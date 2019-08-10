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راحة للاعبي الأهلي لمدة 24 ساعة بعد مباراة إطلع بره

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:25 م
راحة للاعبي الأهلي لمدة 24 ساعة بعد مباراة إطلع بره
الاهلي
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محمد الصو
 
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة اطلع بره، بدوري أبطال إفريقيا.


وجاء قرار لاسارتي المدير الفني، بمنح اللاعبين يوم واحد بسبب ارتباط الفريق، بمباراة أمام بيراميدز سبورت، يوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات كأس مصر.


ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداتي، مساء غد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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