الليلة.. عمرو الليثي يستضيف الفنان مجدي إمام بـ"واحد من الناس" على "النهار"
السبت 10/أغسطس/2019 - 12:15 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساًء اليوم السبت من برنامج "واحد من الناس" على "النهار" الفنان مجدي إمام وحلقة خاصة في حب رسول اللة صلي اللي علية وسلم
ويكشف للدكتور عمرو الليثي عن أفلامة التسجيلية عن الرسول ومقتنياتة ومسجدة الشريف.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- الليلة.. مجدي إمام في أول ظهور له مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"
- بيومى فؤاد يكشف أسرارا مسيرته مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".. الإثنين
- غدًا.. بيومي فؤاد ضيف "واحد من الناس" على شاشة "النهار"
- محمد ميدو شقيقتيه مع "الليثي" في "واحد من الناس".. الليلة
- غدا.. طارق لطفي يكشف أصعب لحظاته الفنية في "واحد من الناس"
- الليلة.. كريم فهمي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس" على شاشة "النهار"
- السبت.. عمرو الليثي يستضيف الفنان مجدي إمام في "واحد من الناس" على "النهار"
- حمدي الوزير وابنته في ضيافة "واحد من الناس".. الليلة
- الأحد.. خالد زكي يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"
- غدًا.. الفنان سامي فهمي يكشف عن سبب تركه للتمثيل على "النهار"