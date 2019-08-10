الليلة.. عمرو الليثي يستضيف الفنان مجدي إمام بـ"واحد من الناس" على "النهار"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساًء اليوم السبت من برنامج "واحد من الناس" على "النهار" الفنان مجدي إمام وحلقة خاصة في حب رسول اللة صلي اللي علية وسلم





ويكشف للدكتور عمرو الليثي عن أفلامة التسجيلية عن الرسول ومقتنياتة ومسجدة الشريف.



