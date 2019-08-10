الأهلي يتحرك للإسكندرية عقب إفطار عرفه استعدادا لمواجهة إطلع بره

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، التوجه إلى الإسكندرية عقب تناول وجبة إفطار يوم عرفه، استعدادا لمواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.





ويختتم الفريق تدريباته في الخامسة والنصف على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التحرك للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب، قبل المباراة المرتقبة.



