رئيس الوزراء: الإرهاب لا يوقف مسيرة وتنمية الدول



وقال رئيس الوزراء، خلال التقرير، إن مدينة العلمين منذ عامين كانت عبارة عن أرض صحراوية، ولكن اليوم أصبحت تضم عدد كبير من الأبراج، وآلاف الوحدات السكنية، ومناطق خدمية، فضلا عن إنشاء جامعتين.





وأكد أنه لا يمكن لأي نوع من الإرهاب أن يوقف مسيرة التنمية للدول، مؤكدا أن هدف مصر هو التحرك لتحقيق مستقبل أفضل لأولادها.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، تقريرا مصورا عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التفقدية إلى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة معدل العمل في المشروعات المختلفة.