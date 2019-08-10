بيراميدز VS النجم.. أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأندية المصرية والكونغولية بالبطولات الإفريقية

يبدأ فريق بيراميدز مشواره في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم السبت، بمواجهة صعبة ضد فريق النجم الكونغولي (إيتوال دو كونجو)، في تمام الثامنة مساءًا على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 للبطولة.





ويشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.



