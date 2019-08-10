"الفجر" تتقدم بخالص العزاء لوزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر في وفاة والدها

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، وأحمد الشيخ رئيس قسم الاقتصاد، بخالص العزاء للدكتورة سحرنصر وزيرة الاستثمار والتعاون في وفاة المغفور له بإذن الله والدها.

وكان قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بمصر الجديدة، على أن يتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

وتتقدم "الفجر" وجميع الزملاء والزميلات بالعزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.