غدا.. "أورمان" كفر الشيخ تبدأ ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأكثر احتياجاً

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تبدأ جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، غدًا الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ذبح 25 رأس ماشية محلية داخل مجازر وزراة الزراعة وباشراف الطب البيطرى فى مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظة كفر الشيخ.



وأكد محمود فؤاد، نائب عام جمعية الأورمان، أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ، تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر



وأشار "فؤاد" إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس المواشي بالبرازيل ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية



وأوضح "فؤاد" أن ما يتم ذبحه فى البرازيل من لحوم الاضاحى لصالح الجمعية مليون ونصف كيلو لحوم مستوردة تقريبًا وان حصة محافظة كفر الشيخ 56 الف كيلو لحوم، وانه توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة.



يذكر أن جمعية الاورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع.



