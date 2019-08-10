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"المسلخ".. جديد عمرو المنوفي ضمن "الأرشيف"

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:01 م
المسلخ.. جديد عمرو المنوفي ضمن الأرشيف
المسلخ
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الفجر الفني
 
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أصدرت دار نون للنشر، رواية "المسلخ" للكاتب عمرو المنوفي، ضمن سلسلة "الأرشيف" التي تضم نخبة من كُتاب أدب الرعب.

 

عمرو المنوفي صدرت له العديد من الروايات والأعمال الأدبية آخرها "سر الحانوتي" والتي نالت إشادة واسعة من القراء.

 

تدور "المسلخ" في إطار من الرعب والإثارة، فيما بين غلاف الرواية شخصًا معلقًا بجانبه مصباح زيتي قديم، وحبل مشنقة، للدلالة على الأحداث المتسارعة وغير المتوقعة.

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