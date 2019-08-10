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مطران سوهاج للكاثوليك يزور مستشفى العائلة المقدسة في طهطا

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:00 م
مطران سوهاج للكاثوليك يزور مستشفى العائلة المقدسة في طهطا
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حازم رفعت
 
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زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس،  مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، مستشفى العائلة المقدسة بنزلة خاطر بمركز طهطا التابعة لكنيسة الأقباط الكاثوليك برعاية الأب رومانى عدلى، راعى الكنيسة. 

وكان في استقبال نظافته، الأب روماني عدلي و الراهبات الفرنسيسكانيّات الأليصاباتيات، ومسئولي المستشفى.

يذكر أن نيافة الأنبا باسيليوس قد تمت سيامته الأسقفية مطرانا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك يوم السبت الماضي الموافق ٣ أغسطس.

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