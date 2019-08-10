بث مباشر لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا من مسجد نمرة
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:50 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
- حجاج بيت الله الحرام يستقرون على صعيد عرفات
- بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمره
- جموع الحجيج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بمشعر عرفات
- شاهد.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد العبيكان بالرياض
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "مسجد نمرة".. الموضع الذى خطب فيه الرسول حجة الوداع
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | مسجد نمرة.. من خطبة الوداع إلى مُصلى عرفات
- ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية
- حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية
- بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة