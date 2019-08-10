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محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن آليات التعاون المشترك

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:51 ص
محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن آليات التعاون المشترك
اللقاء
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هشام إسماعيل
 
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زار اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية مقر مديرية الأمن والتى أستقبله خلالها اللواء جمال غزالى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الجديد الذى عين خلفا للواء عاطف مهران مدير الأمن الأسبق فى حضور مساعدى مدير الأمن ومدير إدارة المرور.

وخلال الزيارة تم استعراض ومناقشة التنسيقات الأمنية المتعلقة بشؤن المنطقة وما تم اتخاذه من إجراءات أمنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبحث سبل تفعيل آليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على الاستقرار للوضع الأمنى والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة المواطن أولا وأخيرا.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب المحافظة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى اطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون.
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