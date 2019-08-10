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وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهو الـ41 عام

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 ص
وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهو الـ41 عام
حمود ناصر
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الفجر الفني
 
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أعلنت عدد من الصحف الكويتية وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر، عن عمر يناهز 41 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وقد اشتهر حمود ناصر بأغنية انت عالبال التي حققت نجاحا كبيرا وتميز بتقديم أغاني البوب الخليجية وغيرها.. ومن أشهر أغانيه اطمئن، تلون، العين، راحت أيامي.

ومن المقرر تشييع جثمانه بعد قليل لأداء صلاة الجنازة على روح الفقيد.

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