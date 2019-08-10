وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهو الـ41 عام
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- غياب تام لنجوم الغناء في جنازة شهاب حسني (صور)
- عاجل..وصول جثمان شادية لمسجد السيدة نفيسة استعدادا لصلاة الجنازة
- وصول بشرى لأداء صلاة الجنازة على شادية (صور)
- وفاة وكيل وزارة التموين السابق بالأقصر لتعرضه لأزمة قلبية
- وصول جثمان محمد متولي إلى مسجد السيدة نفيسة
- بث مباشر.. تشييع جثمان الفنان محمد متولي من مسجد السيدة نفيسة
- عاجل.. الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ صباح المحمد الصباح
- الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة ثانية في الأسرة الحاكمة