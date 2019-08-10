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الصحة: "البعثة الطبية للحج" تتابع المرضى بالمستشفيات

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:46 ص
الصحة: البعثة الطبية للحج تتابع المرضى بالمستشفيات
الحجاج
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منى صموئيل
 
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قال مستشار وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان البعثة الطبية للحج تتابع الحالة الصحية للمرضي المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات، اليوم، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى ان "البعثة الطبية" تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات " عرفات".

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلي أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضي المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددهم 3 مستشفيات، كما تم التنسيق مع ذات المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضي والبالغ عددهم 35 حالة، لافتا إلى أن البعثة الطبية تتابع اليوم على مدار الساعة حالات المرضي بالمستشفيات للتأكد من تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضح "قنديل" ان البعثة الطبية قامت اليوم بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين بعرفات بها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية متحركة بين المخيمات لإغاثة اى من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي ان الفرق الوقائية بالبعثة جابت، اليوم، مخيمات المصريين بعرفات، حيث قامت بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع " الماسكات" علي ضيوف الرحمن.
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