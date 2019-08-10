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إحباط تفجير كنيس يهودي وحانة للمثليين في لاس فيجاس الأمريكية

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:45 ص
إحباط تفجير كنيس يهودي وحانة للمثليين في لاس فيجاس الأمريكية
لاس فيجاس الأمريكية
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وكالات
 
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أعلنت السلطات الأمريكية عن إلقائها القبض على شخص كان يخطط لشن هجمات بعبوات ناسفة على مواقع في مدينة لاس فيغاس.

 

وأكد المدعي العام في ولاية نيفادا، نيكولاس تروتانيتش، لوسائل الإعلام أن الرجل المدعو، كونور كليمو (23 عاما) اعتقل صباح الخميس الماضي، بعد تحقيق أجراه فريق العمل المشترك المعني بمحاربة الإرهاب بقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، وعثر في منزله على مواد متفجرة وأسلحة، بما فيها بندقية هجومية، ومذكرات تضم رسوما لقنابل متفجرة.

 

وحسب الملف القضائي، أصبح الرجل في دائرة اهتمام أجهزة الأمن لإجرائه اتصالات في الإنترنت بأشخاص يعدون على صلة بتنظيم ينتهج إديولوجيا تفوق العرق الأبيض، حيث بحث معه كيفية تصنيع زجاجات حارقة وعبوات ناسفة، وناقش خططه لاستهداف كنيس يهودي محلي أو حانة يعتقد أن زبائنها غالبا من المثليين جنسيا.

 

وحاول كليمو تجنيد رجل متشرد لمراقبة الداخلين على الحانة.

 

ويواجه كليمو، الذي سيمثل أمام القضاء في 23 أغسطس الجاري، عقوبة تصل إلى 10 سنوات وراء القضبان، علاوة على غرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

 

وسبق أن قدم جيران كليمو شكوى ضده عام 2016، بسبب تنفيذه "دوريات" في الحي، وهو مسلح ببندقية هجومية محشوة وسكين طويل.

 

ويأتي ذلك على خلفية حادث إطلاق النار الدموي في مدينة إل باسو الأمريكية، حيث قتل رجل من دعاة تفوق العرق الأبيض 22 شخصا على الأقل في متجر قبل أسبوع.

 

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