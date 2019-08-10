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ناهد السباعي ناعية طليقة أحمد السعدني: "ربنا يرحمك يا حبيبتي"

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 ص
ناهد السباعي ناعية طليقة أحمد السعدني: ربنا يرحمك يا حبيبتي
ناهد السباعي
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الفجر الفني
 
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نعت الفنانة ناهد السباعي، وفاة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، التي وافتها المنية أمس الجمعة، أثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

ونشرت ناهد عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ امل مع ابنائها وعلقت قائلة :" الله يرحمك يا حبيبتي".

سيطرت حالة من الحزن على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعونها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها. 

وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.
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