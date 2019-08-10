ناهد السباعي ناعية طليقة أحمد السعدني: "ربنا يرحمك يا حبيبتي"

ونشرت ناهد عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ امل مع ابنائها وعلقت قائلة :" الله يرحمك يا حبيبتي".



سيطرت حالة من الحزن على أصدقاء ومحبي أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ، بعد رحيلها اليوم الجمعة، 9 أغسطس، وظل أصدقاؤها ينعونها بكلمات من الحزن والأسى، ويرددون دعوات الرحمة على روحها.



وتوفيت مساء ، الجمعة، أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.