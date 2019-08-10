ناهد السباعي ناعية طليقة أحمد السعدني: "ربنا يرحمك يا حبيبتي"
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
نعت الفنانة ناهد السباعي، وفاة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدني، التي وافتها المنية أمس الجمعة، أثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.
Advertisements
المزيد عن: وام نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- أمل رزق توجه رسالة لابنتها
- "بكري" ناعيًا محمود الخشن: "خلوق وتميز دائمًا بالحكمة والموضوعية"
- وفاة طليقة الفنان أحمد السعدني أثر تعرضها لأزمة قلبية
- أيمن بهجت قمر ينعي وفاة طليقة أحمد السعدني بهذه الكلمات!
- اليوم.. تشييع جثمان طليقة أحمد السعدني
- الليلة.. تشييع جثمان طليقة الفنان أحمد السعدني بمدينة 6 أكتوبر