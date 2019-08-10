وفقا للبحوث الفلكية.. ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر وباقي المحافظات (صلاة العيد الكبير)
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:43 ص
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يبحث المسلمون بجميع العالم عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019، أو صلاة العيد الكبير، لمعرفة التوقيت المناسب لصلاة العيد والذهاب لتأدية صلاة العيد الكبير في الساحات المخصصة لذلك وتختلف صلاة عيد الأضحى 2019 من محافظة لآخرى حسب توقيت كل محافظة، وهنا ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في مصر وباقي المحافظات كالتالي:
محافظتي القاهرة والجيزة 5.45 دقيقة
محافظة طابا 5.31 دقيقة
محافظة السلوم 6.6 دقائق
محافظتي الإسكندرية وسوهاج 5.48 دقيقة
بورسعيد والغردقة 5.39
السويس والإسماعيلية 5.40
العريش ونويبع 5.33 دقيقة
مدينة الطور 5.38
مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ 5.63
دمنهور الخامسة و٤٦ دقيقة
طنطا وشبين الكوم 5.45
المنصورة والزقازيق 5.43
بنها وكفر الشيخ في الساعة 5.44
وفي كلا من الفيوم وبني سويف وأسوان تكون 5.47
محافظة المنيا 5.50 دقيقة
أسيوط 5.49 دقيقة
أبوسمبل 5.54 دقيقة
مرسى مطروح 5.59 دقيقة
حلايب 5.34 دقيقة
شلاتين 5.37 دقيقة
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