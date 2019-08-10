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بيريز يقدم عرضا لا يقاوم لضم نيمار.. وموقف برشلونة

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:55 ص
بيريز يقدم عرضا لا يقاوم لضم نيمار.. وموقف برشلونة
بيريز
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم السبت، عن العرض المقدم من ريال مدريد لضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعنونت صحيفة "سبورت" غلافها الصادر صباح اليوم بعنوان "عرض سوبر من فلورنتينو لنيمار" في إشارةً إلى عرض النادي الملكي المقدم لإدارة باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عرض بيريز لضم نيمار عبارة عن 40 مليون يورو صافي من الضرائب سنوياً ولمدة خمس سنوات مقبلة.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف والعودة مجدداً لبرشلونة ولكن يبدو أن الوجهة المقبلة لنيمار ستكون "سانتياجو برنابيو".
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