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خامنئي يحث المسلمين على عرقلة خطة السلام الأمريكية "الفاشلة"

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:53 ص
خامنئي يحث المسلمين على عرقلة خطة السلام الأمريكية الفاشلة
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ترجمة منار طارق
 
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دعا المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، جميع المسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني في معارضته ل"صفقة القرن" لإدارة ترامب في الشرق الأوسط.

قال آية الله علي خامنئي، في خطاب اليوم السبت بمناسبة الحج الإسلامي، إن الخطة الأمريكية التي لم تصدر بعد كانت "خدعة" "محكوم عليها بالفشل".

كما دعا إلى "المشاركة الفعالة" في الجهود الرامية إلى عرقلة الخطة الأمريكية، التي تواجه شكوكًا عميقة من الفلسطينيين بسبب السياسات التي يرون أنها منحازة لإسرائيل.

تركز خطة إدارة ترامب على اقتراح بقيمة 50 مليار دولار للاستثمار والبنية التحتية الفلسطينية، ولكنها تتجنب القضايا السياسية الأساسية التي تشكل مفتاح حل النزاع.

يأتي موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية وسط توترات متصاعدة في الخليج الفارسي القريب بين الولايات المتحدة وإيران.
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المزيد عن: صفقة القرن الشعب الفلسطيني آية الله علي خامنئي
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