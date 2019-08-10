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إبراهيم رضا: الوقوف بجبل عرفات من علامات القبول والرضا

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:46 ص
إبراهيم رضا: الوقوف بجبل عرفات من علامات القبول والرضا
الدكتور إبراهيم رضا
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن سبب تسمية جبل عرفات بهذا الأسم، هو أن آدم وحواء بعد نزلوا من الجنة إلى الأرض تعرفوا على هذا الموضع، أو أن العبد يتعرف على هذا المكان من خلال علاقة جديدة تنشأ بين العبد وربه.

وأشار "رضا"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن يوم عرفات يوم عظيم، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، موضحا أن من أكرمه الله بأن يكون الآن على صعيد عرفات، فهذا يعد من علامات الرضا والقبول من الله.

وأوضح أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة، فصيم هذا اليوم يكفر ذنوب عامين عام مضى وعام قادم، منوهًا بأنه علينا أن نكثر من الذكر والدعاء.
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