استمرار احتجاجات هونج كونج رغم اعتراضات الشرطة

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بدأ أسبوع أخر من الاحتجاجات في هونغ كونغ اليوم السبت بمظاهرة من الآباء تدعو إلى توفير حماية أكبر لأطفالهم، حيث أصبح الناس العاديون عالقين في مناوشات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة.



تدخل هونج كونج أسبوعها التاسع من المظاهرات الجماهيرية على مستوى المدينة. وقد أصدرت الشرطة خطابات اعتراض على طلبات عقد اجتماعين اليوم السبت، لكن لا يزال من المتوقع المضي قدما.



بدأت حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في يونيو ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح لسكان هونج كونج بإرسالهم إلى البر الرئيسي للصين للمثول للمحاكمة. وقال معارضو القانون إن مشروع القانون كان سيؤدي إلى تلاشي الاستقلال القضائي المميز لهونج كونج ويعرض سكانه لقضايا مسيسة.



منذ أن علقت الحكومة التشريع، قام المحتجون بتوسيع مطالبهم لتشمل إصلاحات انتخابية وتحقيق مستقل في انتهاكات الشرطة المزعومة.



كانت هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، قد عادت إلى الصين في عام 1997 في إطار "دولة واحدة ونظامان"، والتي تعدها ببعض الحريات الديمقراطية. لكن في السنوات الأخيرة، يشعر البعض في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أن الحكومة المركزية التي يحكمها الحزب الشيوعي في بكين قد انتهكت حقوقهم.

