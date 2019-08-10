ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:39 ص
سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة
سعد المختار
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

خضع الفنان سعد المختار، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الشهير مصطفى حسني، والتي ظهر فيها بشكل جديد ومختلف عما اعتاد الظهور عليه.

 

وظهر المختار بجلسة التصوير، وهو يستقل دراجة نارية، إضافة الي عدد من الصور المختلفة، التي أظهرت جسده المفتول العضلات المتناسق، بينما تم تصويرها في منطقة جبال العين السخنة، وداخل قرية خاصة هناك موجها الشكر الي كل العاملين فيها.

 

ويعد سعد المختار قد ظهر في كثير من الأعمال الفنية المختلفة وبرز تواجده من خلال مسلسلات وأفلام منها :"القيصر، شد أجزاء، عقدة الخواجة، قلب أمه، أبو عمر المصري، رحيم، الزوجة 18، بدل الحدوتة تلاتة، كفر دلهاب، الف ليلة وليلة، السر"، وغيرها من الأعمال.

سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة
سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة
سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي