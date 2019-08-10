سعد المختار يغازل نجوم الأكشن بجلسة تصوير مختلفة

خضع الفنان سعد المختار، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الشهير مصطفى حسني، والتي ظهر فيها بشكل جديد ومختلف عما اعتاد الظهور عليه.

وظهر المختار بجلسة التصوير، وهو يستقل دراجة نارية، إضافة الي عدد من الصور المختلفة، التي أظهرت جسده المفتول العضلات المتناسق، بينما تم تصويرها في منطقة جبال العين السخنة، وداخل قرية خاصة هناك موجها الشكر الي كل العاملين فيها.

ويعد سعد المختار قد ظهر في كثير من الأعمال الفنية المختلفة وبرز تواجده من خلال مسلسلات وأفلام منها :"القيصر، شد أجزاء، عقدة الخواجة، قلب أمه، أبو عمر المصري، رحيم، الزوجة 18، بدل الحدوتة تلاتة، كفر دلهاب، الف ليلة وليلة، السر"، وغيرها من الأعمال.