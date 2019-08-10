الجزء الأول من لقاء ياسمين عبد العزيز مع مني الشاذلي يتصدر تويتر
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:33 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تصدر الجزء الأول من لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز، مع الإعلامية منى الشاذلي، الأكثر مشاهدة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد قرابة الساعة من عرضه بفضائية cbc .
وتفرد الإعلامية منى الشاذلي بأول لقاء تلفزيوني مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب ١٧ سنة متواصلة لم تجري خلالها أي لقاءات وأوضحت السبب خلال الجزء الأول من الحلقة وهو أن البرامج التلفزيونية والفضائية خلال تلك الفترة كانت تهتم بنشر الفضائح .
كما كشفت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من لقائها بالاعلامية مني الشاذلي عن تفاصيل وظروف عملها بالإعلانات وهي طفلة ذات ١٢ عاما بعد انفصال والديها وهي في التاسعة من عمرها بالإضافة إلى اعتمادها علي نفسها ثم مطالبتها لوالدتها بعدم العمل وان تقوم هي بتلبية طلبات المنزل من عملها.
كما اوضحت ياسمين ان العلاقة بينها وبين طليقها أحمد حلاوة جيدة جدا وأنها اضطرت ان تعلن عن انفصالهما بعد مرور أكثر من سنة علي حدوثه لأنها اعتقدت بضرورة أن يعلم الجميع بعد هذه الفترة كنوع من العلم بالشئ .
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- ياسمين كساب تكشف لـ" سيداتى آنساتى" سبب انفصالها عن زوجها الروسي (فيديو)
- الزوج الغامض بسلامته.. تعرف على طليق ياسمين صبري: غيور ويعمل بتلك المهنة (فيديو)
- قصة زواج محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في ذكرى رحيله الأولى
- رد غير متوقع من ياسمين عبد العزيز على طلاقها بهذه الإطلالة
- عملت مراسلة وبائعة ألماظ.. الوجه الآخر لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها
- ياسمين عبدالعزيز تتصدر موقع "يوتيوب" بعد ظهورها مع منى الشاذلي
- ياسمين عبد العزيز تُقبل نسناسا في برنامج معكم
- ياسمين عبدالعزيز : "هذة تفاصيل طلاقي.. وعلاقتي بطليقي زي الفل"
- "الدوري الإنجليزي"..ماذا بحث المصريون على جوجل؟
- لقاء ياسمين عبد العزيز في "معكم منى الشاذلي" الأكثر رواجا بيوتيوب