انفجار قوي يهز العاصمة الدنماركية
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:33 ص
ترجمة منار طارق
Advertisements
Advertisements
أعلنت الشرطة إن انفجارًا وقع خارج مركز شرطة حي في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، ألحق أضرارًا بالمبنى الخارجي للمبنى ولكن لم تقع إصابات.
وقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح السبت، وكان الثاني في المدينة خلال أربعة أيام. ففي يوم الأربعاء، دمر انفجار كبير وكالة الضرائب الدنماركية.
تقوم الشرطة بعملها في موقع الانفجار الجديد، لكنها تقول إنه "من المبكر جدًا" تحديد ما إذا كان الهجومان مرتبطان أم لا.
وقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح السبت، وكان الثاني في المدينة خلال أربعة أيام. ففي يوم الأربعاء، دمر انفجار كبير وكالة الضرائب الدنماركية.
تقوم الشرطة بعملها في موقع الانفجار الجديد، لكنها تقول إنه "من المبكر جدًا" تحديد ما إذا كان الهجومان مرتبطان أم لا.
Advertisements
المزيد عن: مركز الشرطة انفجار العاصمة الدنماركية
- عاجل.. انفجار قرب وزارة الدفاع الأفغانية في كابول
- مقتل وإصابة 7 اشخاص فى انفجارين فى مانيلا
- الفلبين ترجح أن يكون رجل دين شيعيا هدفا لانفجاري مانيلا
- اليمن: قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بعدن
- الشرطة البريطانية تبحث عن ناجين وسط أنقاض عقار بعد انفجاره
- أول فيديو لانفجار باريس
- عاجل.. انفجار في مقر وكالة الضرائب بالدنمارك