انفجار قوي يهز العاصمة الدنماركية

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أعلنت الشرطة إن انفجارًا وقع خارج مركز شرطة حي في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، ألحق أضرارًا بالمبنى الخارجي للمبنى ولكن لم تقع إصابات.



وقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح السبت، وكان الثاني في المدينة خلال أربعة أيام. ففي يوم الأربعاء، دمر انفجار كبير وكالة الضرائب الدنماركية.



تقوم الشرطة بعملها في موقع الانفجار الجديد، لكنها تقول إنه "من المبكر جدًا" تحديد ما إذا كان الهجومان مرتبطان أم لا.

