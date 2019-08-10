أنطونيو بانديراس يحتفل بالعرض الخاص لـ Pain and Glory بلندن

احتفل النجم أنطونيو بانديراس، ومعه النجم بينولوبي كروز بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد Pain and Glory بالعاصمة الإنجليزية لندن بحضور إعلامي وجماهيري كبير.





ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات للنجمين أبطال الفيلم أثناء ظهورهما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح العرض الخاص، للفيلم الناطق باللغة الإسبانية.





وكان قد حصد النجم أنطونيو بانديراس جائز أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي الدولي عن دوره بهذا الفيلم.



