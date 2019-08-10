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بث مباشر.. وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:32 ص
بث مباشر.. وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة
حجاج بيت الله الحرام
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