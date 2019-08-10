ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أفضل دعاء في يوم عرفة من السنة النبوية

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:25 ص
أفضل دعاء في يوم عرفة من السنة النبوية
دعاي يوم عرفة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية أفضل دعاء في يوم عرفة من السنة النبوية، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات اليوم لتأدية مناسك الحج ويرددون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها وجاءت في السنة النبوية في يوم عرفة ما يلي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله, وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمد, وهو على كل شيء قدير”، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وهناك دعاء آخر يحرص المسلمون على ترديده في يوم عرفه، وهو:

“اَللّـهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمَلئالاَْعْلى، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَ، اَللّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِى الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنى عَلى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنى فِى الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّـهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّى تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً”.
Advertisements
المزيد عن: يوم عرفه وقفة عرفه وقفة عرفات نتيجة الحج السياحي 2019 موعد الحج موسم الحج 2019 مناسك الحج 2019 مناسك الحج كم مره حج الرسول قرعة الحج 2019 شعائر الحج زيارة بيت الله الحرام دعاء يوم عرفة دار الافتاء المصرية السنة النبوية الحج والعمرة الحج السياحي 2019 الحج اشهر الحج اركان الحج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي