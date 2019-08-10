أفضل دعاء في يوم عرفة من السنة النبوية
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:25 ص
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ننشر لكم في السطور التالية أفضل دعاء في يوم عرفة من السنة النبوية، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات اليوم لتأدية مناسك الحج ويرددون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها وجاءت في السنة النبوية في يوم عرفة ما يلي:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله, وحده لا شريك له, له الملك, وله الحمد, وهو على كل شيء قدير”، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وهناك دعاء آخر يحرص المسلمون على ترديده في يوم عرفه، وهو:
“اَللّـهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمَلئالاَْعْلى، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَ، اَللّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِى الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنى عَلى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنى فِى الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّـهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّى تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً”.
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