"فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني" (فيديو)

تناقلت وكالات أنباء وصفحات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

وظهر في الفيديو متحدث إيراني، وهو "يهاجم بريطانيا" ويقول إن "البارجة تهرب بينما إدعت أنها جاءت إلى مياه الخليج لحماية السفن التجارية"، بحسب وسائل الإعلام.

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، حيث استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع طهران تشمل تحرير إيران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.