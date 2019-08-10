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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نشطاء أثناء عبورهم السياج في غزة

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:28 ص
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نشطاء أثناء عبورهم السياج في غزة
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ترجمة منار طارق
 
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أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قتل عددًا غير محدد من النشطاء الذين عبروا السياج المحيط بغزة وألقوا قنبلة على الجنود.

وقال الجيش ان المتشددين قتلوا صباح اليوم السبت وحملوا منصات ار بي جي وبنادق هجومية. ولم يرد تأكيد فوري من سلطات حماس في غزة التي تحكم الجيب الفلسطيني.

وقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية أنه اقترب ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص من السياج في جنوب قطاع غزة.

توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق نار غير رسمي في شهر مايو، في أعقاب أسوأ موجة من القتال منذ حرب عام 2014 بينهما.

نظمت حماس احتجاجات أسبوعية على طول الحدود بين إسرائيل وغزة منذ مارس 2018 ضد الظروف القاسية للقطاع بعد 12 عامًا من الحصار الإسرائيلي المصري. وقد ألغت الجماعة المتشددة احتجاج يوم الجمعة بسبب عطلة عيد الأضحى.
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