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"المالية": كروت الدفع الإلكتروني متاحة للمواطنين مجاناً بالبنوك ومكاتب البريد حتى أول نوفمبر

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:24 ص
المالية: كروت الدفع الإلكتروني متاحة للمواطنين مجاناً بالبنوك ومكاتب البريد حتى أول نوفمبر
وزلرة المالية
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أحمد الشيخ
 
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أعلنت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم السبت، أن الكروت مسبقة الدفع متوفرة مجانًا حتى أول نوفمبر المقبل فى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى»، لافتة إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التوسع التدريجى المنضبط فى منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية التى تزيد على ٥٠٠ جنيه، بحيث تُغطى «نقاط التحصيل الإلكترونى» مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات.

 

أضافت، أنه يُمكن للمواطنين الآن التوجه إلى مكاتب البريد التى يبلغ عددها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى البنوك المشتركة بالمنظومة؛ لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بعد الحصول على طلب أوامر التوريد من الجهات المطلوب سداد مقابل الخدمات بها؛ بما يُسهم فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية، الذين كانوا يضطرون للانتقال إلى المدن وعواصم المحافظات؛ للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى، لافتة إلى أنه يُمكن خصم مقابل الخدمات الحكومية من أرصدة عملاء البريد داخل فروع الهيئة كـ«مدفوعة مواطن».

 

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