"المتفائل" و"سينما مصر" على CBC في العيد

يستضيف برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل على قناة CBC، أبطال مسرحية "المتفائل" التي تعرض في المسرح القومي، وذلك يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.





تحل الفنانة سهر الصايغ، ومدير المسرح القومي أحمد شاكر، والمخرج المسرحي إسلام إمام، ضيوفًا على البرنامج الذي يذاع في تمام التاسعة مساءً في حديث خاص عن كواليس المسرحية، فيما يستضيف البرنامج ثاني أيام العيد، المخرج خالد جلال وأبطال مسرحية "سينما مصر".





كما تقدم CBC خلال أيام عيد الأضحى نخبة من المسرحيات الكلاسيكية والكوميدية بالإضافة إلى العديد من الأفلام التي يحبها الجمهور.