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مقتل 50 شخصا على الاقل في انفجار لخزان وقود بتنزانيا

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:13 ص
مقتل 50 شخصا على الاقل في انفجار لخزان وقود بتنزانيا
انفجار خزان وقود - أرشيفية
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قتل أكثر من 50 شخصا إثر انفجار شاحنة تنقل البترول في مدينة مسامفو ببلدة موروجورو، غربي العاصمة التنزانية دار السلام.

 

ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، اليوم السبت: "أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب ناقلة بترول اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو".

 

وأضافت الصحيفة "من بين القتلى عدد ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الناقلة"، مؤكدة إصابة أكثر من 70 شخصا.

 


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