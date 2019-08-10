ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على الأيتام في سقطرى

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:31 ص
مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على الأيتام في سقطرى
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، مشروع توزيع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2" بمحافظة سقطرى باليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد شمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 80 أسرة و210 أطفال من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا في مديرية "حديبو"، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي