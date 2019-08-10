مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على الأيتام في سقطرى

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، مشروع توزيع "كساء فرحتكم فرحتنا - 2" بمحافظة سقطرى باليمن.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد شمل توزيع كسوة العيد والألعاب والهدايا 80 أسرة و210 أطفال من الأيتام والنازحين والأشد احتياجا في مديرية "حديبو"، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



ويأتي ذلك ضمن الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.



