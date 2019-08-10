مركـز التواصـل الحكومـي ينتج محتـوى بأشـكال متنوعـة باللغات المتعمدة للنشـر الخارجـي

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مـع بدايـة موسـم حـج هـذا العـام 1440 هـ، عمـد مركـز التواصـل الحكومـي فـي وزارة الإعـلام إلـى إنتـاج محتـوى بأشـكال متنوعـة وتفاعليـة بمـا فـي ذلـك، مـواد مرئيـة تتصدرهـا فيديوهـات تُرجمـت إلـى اللغـات المعتمـدة للنشـر الخارجـي، مـع وضـع وتنفيـذ خطـة عمليـة للنشـر واسـتهداف الجمهـور الناطـق بتلـك اللغـات فـي الـدول المعنيـة وخارجهـا عـن طريـق شـبكات التواصـل الاجتماعـي الأكثـر شـعبية.



ومـع أن موسـم الحـج مـازال فـي بدايتـه، إلا أن النتائـج التـي حققهـا مركـز التواصـل الحكومـي جـراء تنفيـذ هـذه المبـادرة كانـت اسـتثنائية، إذ تمكـن المركـز مـن تسـجيل نمـو هائـل فـي الوصـول والمشـاهدات بتلـك الـدول، مقارنـة بنتائـج الأعـوام السـابقة، مضاعفـًا وصولـه إلـى الأسـواق المسـتهدفة بلغاتهـا الأصليـة عشـرات المـرات.



وسجلت المشاهدات لهذا العام 2019م مقارنةً بعام 2018م مجموع مشاهدات المواد المرئية في موسم حج 1439هـ 2018م مقابل المشاهدات المسجلة حصرًا في الفترة من 7 – 9 أغسطس من الموسم الحالي 1440هـ 2019م، حيث تجاوزت المشاهدات للغة الملاوية لموسم حج 2018م، 10 ملايين مشاهدة، بينما تجاوزت المشاهدات لموسم هذا الحج 10 ملايين مشاهدة خلال الفترة 7 – 9 أغسطس من الموسم الحالي، وكانت المشاهدات باللغتين الكورية والإسبانية صفر مشاهدة للعام 2018م، وتجاوزت خلال الفترة 7 – 9 أغسطس من الموسم الحالي للغة الكورية الـ 12 مليونًا، واللغة الأسبانية قاربت الـ 15 مليونًا.



وخـلال موسـم حـج 2018م، لـم تسـجل المـواد المنتجـة مـن قبـل المركـز أي مشـاهدة عبـر “تويتـر” فـي إندونيسـيا وماليزيـا للناطقيـن بالملاويـة، غيـر أن اليـوم الأول مـن نشـر المحتـوى باللغـة الملاويـة، مـع أسـلوب الاسـتهداف المتطـور الـذي طبقـه المركـز خـلال موسـم حـج 2019م، أدى إلـى قفـزة نوعيـة بتسـجيل 116.000 مشـاهدة نوعيـة، وكذلك لـم تسـجل المـواد المنتجـة مـن قبـل المركـز والمنشـورة عبـر “فيسـبوك” فـي إندونيسـيا وماليزيـا للناطقيـن بالملاويـة أكثـر مـن 10.600 مشـاهدة يوميـًا، بينما سجلت مشـاهدات اليـوم الأول مـن موسـم حــج 2019م عبــر المنصــة نفســها فــي تلــك الــدول 126.000 مشــاهدة، بنمــو وصــل إلــى عشــرة أضعــاف.



حيث تضمنـت آلاف التفاعـلات، مـا يـدل علـى تحقيـق تأثيـر إيجابـي فـي الجمهـور لصالـح صـورة المملكـة، ونتائـج مميـزة علـى صعيـد تعزيـز النبـرة الإعلاميـة الإيجابيـة حيـال المملكـة.



وأما في كوريا لم تسـجل المـواد المنتجـة مـن قبـل المركـز أي مشاهدة في العام 2018م، غيـر أن اليـوم الأول مـن نشـر المحتـوى باللغـة الكوريـة، مـع أسـلوب الاسـتهداف المتطـور الـذي طبقـه المركـز خـلال موسـم حـج 2019م، أدى إلـى قفـزة نوعيـة بتسـجيل 121 ألـف مشـاهدة نوعيـة، كما لم تسجل أي مشاهدة في أسبانيا لعام 2018م، ومع اليوم الأول لموسم حج 2019م سجلت المشاهدات نتائج إيجابية كبيرة وذلك بتسجيل 90 ألف مشاهدة نوعية، تضمنت الكثير من التفاعلات، حيث تعدّ هـذه النتائـج إيجابيـة للغايـة بالنسـبة لهـذه اللغـة التـي يزيـد عـدد الناطقيـن فيهـا عـن 500 مليـون مشـاهد محتمـل فـي عشـرات الـدول بأمريـكا اللاتينيـة وأفريقيـا.



وبالتطرق إلـى العمـل التسـويقي الـذي يبـذل للوصـول إلـى لغـات ودول مختلفـة بـكل أرجـاء العالـم، هنـاك عمـل صحفـي دؤوب يقـوم به مركـز التواصـل الدولـي فـي وكالـة الإعـلام الخارجـي فـي وزارة الإعـلام، لنشـر البيانـات والمعلومـات والمـواد البصريـة للجمهـور الدولـي بكافـة شـرائحه المختلفـة، ومتابعـة المـواد المنشـورة فـي وكالات الصحـف العالميـة بعـد تزويدهـم بالإحصـاءات والبيانـات الأساسـية، منها: رويترز، شينخوا، سي إن إن ورلد، تشاينا ديلي، إس سي إم بي، فويس أوف أمريكا، ذا ستار الكندية، أيريش إيكزامنر – برس أسوشييشن، وكالة أسوشيتد برس، أسوشيتد برس، تاسمز تربيون، واشنطن بوست، التي نشرت العديد من المواد المتعلقة بحج عام 1440هـ 2019م.



