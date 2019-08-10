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عرض خيالي مقابل خدمات نجم النادي الأهلي

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:19 ص
عرض خيالي مقابل خدمات نجم النادي الأهلي
علي معلول
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الفجر الرياضي
 
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اشارت تقارير صحفية سعودية  الى وجود اهتمام  أهلي جدة  من اجل الحصول على خدمات الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق النادي الأهلي خلال الميركاتو الحالي.

ووفقاً للصحيفة السعودية "الرياضية" ان هناك اتصالات بين إدراتي الأهلي السعودي والأهلي القاهري بشأن الحصول على خدمات النجم التونسي.

وتابعت الصحيفة أن برانكو إيفانكوفيتش  المدير الفني الصربي طلب من إدارة الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى في ظل المستوى الذي ظهر عليه حسين عبد الغني.

وذكرت أن إدارة أهلي جدة سترفع عرضها المالي المقدم للأهلي مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته في مطلع الصيف الجاري للحصول على معلول.

يذكر أن شارك علي معلول مع الاهلي في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة.
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