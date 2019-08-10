ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 10 – 8 – 2019 في وقفة عيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:19 ص
تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 10 – 8 – 2019 في وقفة عيد الاضحى
أسعار اللحوم اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements

 

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 10- 8-2019، استقرارا ملحوظاً فى الأسعار فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، خلال يوم وقفة عرفات.

 

وشهدت محلات الجزارة وفروع هيئة المجمعات الاستهلاكية وعربات التموين والقوات المسلحة ومنافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم بكميات كبيرة تكفيهم طوال فترة العيد.

 

فيما استقرت أسعار اللحوم الضأن 125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160 جنيها للكيلو.

 

 

وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.

 

وكانت وزارة التموين قد ضخت كميات كبيرة من اللحوم بالفروع والسيارات المتنقلة التى تجوب ميادين مصر فى محاولة منها للسيطرة على الاسعار والحد من ارتفاعها خلال موسم عيد الاضحى المبارك لحماية المواطنين من جشع التجار وتوفير كميات كافية من اللحوم بمختلف انواعها.

Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك سعر كيلو الكندوز سعر كيلو الجملي سعر كيلو البتلو اسعار اللحوم اليوم في مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي