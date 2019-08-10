تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 10 – 8 – 2019 في وقفة عيد الاضحى

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 10- 8-2019، استقرارا ملحوظاً فى الأسعار فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، خلال يوم وقفة عرفات.

وشهدت محلات الجزارة وفروع هيئة المجمعات الاستهلاكية وعربات التموين والقوات المسلحة ومنافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية اقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم بكميات كبيرة تكفيهم طوال فترة العيد.

فيما استقرت أسعار اللحوم الضأن 125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160 جنيها للكيلو.

وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.

وكانت وزارة التموين قد ضخت كميات كبيرة من اللحوم بالفروع والسيارات المتنقلة التى تجوب ميادين مصر فى محاولة منها للسيطرة على الاسعار والحد من ارتفاعها خلال موسم عيد الاضحى المبارك لحماية المواطنين من جشع التجار وتوفير كميات كافية من اللحوم بمختلف انواعها.