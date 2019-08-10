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الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:19 ص
الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين
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أية حمروشي
 
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ ( 2.096.023 ) حاجًا.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

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