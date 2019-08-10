الإحصاء: إجمالي حجاج الخارج والداخل القادمين إلى مكة يتجاوز المليونين
السبت 10/أغسطس/2019 - 09:19 ص
أية حمروشي
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ ( 2.096.023 ) حاجًا.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، حيث ستٌعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.
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