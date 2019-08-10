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وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:13 ص
وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911
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أية حمروشي
 
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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود التفقدية اليوم لسير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف سموه في زيارته التفقدية على الخدمات التي يوفرها المركز للحجاج من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.

واستمع سمو وزير الداخلية لشرح قدمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبي المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك اطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرحٍ عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.

وفِي ختام الزيارة شكر سمو وزير الداخلية العاملين في المركز، مقدرًا جهودهم وموجهًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

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