الليلة.. تشييع جثمان طليقة الفنان أحمد السعدني بمدينة 6 أكتوبر



وتوفيت، منذ قليل، طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.



يقام ظهر اليوم السبت، تشييع جنازة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، عقب صلاة الجنازة عليها في مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر .