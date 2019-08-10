الليلة.. تشييع جثمان طليقة الفنان أحمد السعدني بمدينة 6 أكتوبر
السبت 10/أغسطس/2019 - 09:13 ص
الفجر الفني
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يقام ظهر اليوم السبت، تشييع جنازة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني، عقب صلاة الجنازة عليها في مسجد سعاد كفافى بمدينة ٦ أكتوبر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر .
وتوفيت، منذ قليل، طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.
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