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مسجد الخيف . مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:12 ص
مسجد الخيف . مسجد صلى فيه الرسول والأنبياء من قبله
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أية حمروشي
 
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لا تخلو المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من موضع مقدس ومكان له سابقة تاريخية ومن ذلك مسجد الخيف في مشعر منى؛ إذ يسمى مسجد الأنبياء حيث صلى فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – والأنبياء من قبله.
واكتسب أهمية عندما خطب فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع عندما كان في منى.
ومسجد الخيف من مساجد مكة المكرمة الأثرية يقع على سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى.
وكان المسجد موضع اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء موافق.

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة،في المسجد مجموعة من البرامج، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج.

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