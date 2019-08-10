YALLA شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر كورة لايف KORA STAR بث مباشر مانشستر سيتي KOORAGOAL

وسوف تقام المباراة بين فريق وست هام يونايتد وفريق مانشستر سيتي في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة ويحلم بالحفاظ على لقبه الذي حصده في الموسمين الماضيين، بينما يرغب وست هام يونايتد في تحقيق بداية جيدة تضع الفريق على الطريق الصحيح منذ بداية البطولة.

يذكر أن أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد حصلوا منذ أيام ببطولة الدرع الخيرية، وذلك على حساب فريق ليفربول.





يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع منافسه فريق وست هام اليوم السبت 10 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.