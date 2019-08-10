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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:06 ص
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي
الملك سلمان
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أية حمروشي
 
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًّا، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.


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