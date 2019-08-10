ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين عند حدود قطاع غزة
حدود قطاع غزة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 4 فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي في غزة يوم السبت.

 

وأضاف بيان للجيش على تويتر، أن هؤلاء الرجال كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية.

 

 وقال إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بعد عبور أحد الفلسطينيين للسياج وقتلوهم.

 

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة حماس شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وجاء القصف الإسرائيلي بعد سماع تبادل لإطلاق النار شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. وذكر شهود عيان أن منطقة السياج الحدود شهدت وجودا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية.

 

Advertisements
المزيد عن: حدود قطاع غزة الجيش الاسرائيلي اسرائيل 4 فلسطينيين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي